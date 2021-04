Mercato Juve, apertura totale allo scambio con Romangoli

Mercato Juve – Alessio Romagnoli è entrato nel mirino della Juventus.

In scadenza di contratto nel 2022 e senza offerta per il rinnovo, il Milan sta pensando davvero alla cessione del difensore in estate e i due club potrebbero mettere in piedi uno scambio tra l’ex romanista e Federico Bernardeschi.

Mercato Juve, scambio col Milan?

Secondo quanto racconta Calciomercato.com la Juve ha dato apertura massima la trasferimento, più fredda la posizione del Milan.

Intanto, Romagnoli è anche un’idea del Barcellona in caso di partenza di Umtiti.

bernardeschi-crotone-juve

fonte: ilbianconero.com