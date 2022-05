Mercato Juve, spunta un’idea in casa PSG

La finale di Champions League in programma domani sera a Parigi sarà l’occasione per stringere nuovi contatti per scaldare altri obiettivi di mercato della Juventus. Ad esempio Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint-Germain.

Pista Paredes per la Juve?

27 anni, mediano e regista sui generis. Da una parte il ds bianconero Federico Cherubini sta provando a chiudere per Pogba, ma basterebbe? Locatelli in regia rischia di smarrire parte delle sue caratteristiche, Paredes può portare ordine lì dove ce n’è bisogno.

L’ex Roma non si opporrebbe alla cessione – come riporta Tuttosport – e la Juventus lo sa. Così come sa che il Paris Saint-Germain chiede 20 milioni di euro malgrado abbia un solo anno di contratto. Non si può escludere l’ipotesi contropartita tecnica: voci su Moise Kean.