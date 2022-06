Molina erede di Cuadrado? Contatti con l’Udinese

Sbloccate le prime cessioni – occhio anche a Juan Cuadrado – la Juventus ha intenzione di cambiare marcia per Nahuel Molina, laterale destro dell’Argentina e dell’Udinese. Ne parla Tuttosport.

Molina erede di Cuadrado?

L’ex Boca è l’erede designato del 34enne colombiano, in caso di addio dell’ex Chelsea e Fiorentina. A prescindere da Cuadrado, la Juventus ha intenzione di anticipare la concorrenza di Atletico Madrid e Arsenal, sfruttando gli ottimi rapporti con il club della famiglia Pozzo.

Ci sono già stati diversi contatti tra i friulani e il ds bianconero Federico Cherubini. L’intesa non è ancora stata trovata, ma i dialoghi proseguono e filtra ottimismo. La sensazione è che il matrimonio con la Juventus convinca tutti, a partire dall’esterno sudamericano. Seppur l’Udinese non sia un club da grandi sconti (l’ex Boca è valutato 25-30 milioni), la fiducia è segnalata in crescita.