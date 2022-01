Ramsey out Juve in 48 ore: mossa a sorpresa dell’agente

Ramsey out Juve – Valigie in mano, o quasi. La Juventus ha concesso 48 ore di permesso ad Aaron Ramsey con l’obiettivo di trovare una nuova squadra, nel mercato di gennaio. La destinazione preferita dal gallese sarebbe quella della Premier League, campionato che conosce bene, per provare a ritrovare lo smalto e dare una scossa alla sua carriera.



NEWCASTLE – A cercare Aaron Ramsey, il Newcastle. La destinazione, però, non convince il centrocampista. Il rischio, nonostante le mire ambiziose della nuova proprietà, sarebbe quello di giocare in Championship la prossima stagione. Soprattutto per questo, la pista si sarebbe al momento raffreddata.

Ramsey out Juve, la mossa dell’agente





BONUS – A complicare ulteriormente l’addio di Ramsey, un bonus percepito dall’agente. A raccontare il cavillo è calciomercato.com: “Inoltre un’altra situazione di mercato frena l’addio del gallese alla Mole Antonelliana, oltre ai 7 milioni di euro netti di stipendio con un contratto che durerà fino al 30 giugno 2023, garantendogli altri 10.5 milioni di euro di fisso da parte della Vecchia Signora.

Il suo agente Baldwin, al contrario di quanto avviene per quasi tutti i procuratori del mondo al giorno d’oggi, ha contrattato un bonus da parte dei bianconeri per la permanenza del suo assistito a Torino, che quindi lo frena dalla necessità di ricerca di un nuovo club, anche solo per questioni economiche.

L’eventuale commissione infatti lo avrebbe ingolosito, ma anche senza trasferimenti il riconoscimento economico arriverà. Tutto sembra dunque remare contro la voglia della Juventus di liberarsi del pesante ingaggio percepito dall’ex Arsenal: 48 ore rischiano proprio di non bastare”.

