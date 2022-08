Sky – La Juve è vicina ad un nuovo colpo di mercato!

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Juve sta chiudendo la trattativa con il PSG per Paredes.

Juve su Paredes

La Juventus è ormai ai dettagli. Dopo aver chiuso per Arek Milik i bianconeri stanno sistemando le ultime formalità anche per il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain. Dopo i contatti positivi della giornata di mercoledì 24 agosto, la Juventus è ormai vicinissima alla chiusura. Le ultime ore, infatti, sono servite al club bianconero per definire l’operazione con il Paris Saint-Germain.