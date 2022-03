Allegri: “Scudetto? Macchè, là davanti devono stare sereni”

Allegri sullo scudetto – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla della corsa Scudetto dopo la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni a Mediaset:

Allegri sullo scudetto

“Se sono convinto che noi non ci siamo per lo scudetto? Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84/85 punti. Ma è matematica. Noi dovremmo vincerle tutte ed è difficilissimo. A 84 una delle 3 può arrivarci anche visto il calendario. Ma chiedetelo a quelle che son davanti, non lo sanno quanto gli serve per lo scudetto? Paura di noi? Macché di noi, devono star sereni. Sono lontani, non vi preoccupate (ride ndr)”