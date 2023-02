Allegri su Di Maria: “È tra i più bravi mai allenati”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV e ha commentato così Angel Di Maria.

Intervista Allegri Di Maria

“Ho avuto la fortuna di allenare tanti campioni che trasmettono tranquillità nella gestione della palla e agli altri. In questo è straordinaria. E’ tra i più bravi tra quelli che ho allenato. I numeri parlano per lui, ha vinto non so quanti trofei e tutte le finali. E’ un giocatore straordinario. Avesse qualche anno in meno sarebbe anche più bello e divertente vederlo giocare”