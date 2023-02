Perin fa impazzire i tifosi Juve, ecco cosa ha detto

Il portiere della Juventus Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di JTV e ha commentato così la vittoria di La Spezia.

Intervista Perin

“Abbiamo dimostrato tante volte quest’anno che quando c’era da reagire l’abbiamo fatto, non è la prima volta. Sapevamo che qui è dura venire a giocare perché il campo è piccolo coi tifosi attaccati dopo aver giocato giovedì una partita dispendiosa dal punto di vista energetico. E siamo riusciti a portare a casa bottino pieno. Cosa ha fatto la differenza? L’attenzione ai dettagli, la coesione di gruppo, in campo ci siamo aiutati tanto con la voce e non solo con la corsa e l’atteggiamento. Anche grazie all’esperienza siamo riusciti a portare a casa una bella vittoria. Parate? E’ il mio mestiere. I miei compagni sono bravi a farmi arrivare pochi tiri in porta e cerco di farmi trovare pronto quando non ci arrivano loro”