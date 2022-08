“Se non vince così, quando?, attacco alla Juve

Alla Juventus, contro la Roma, la Gazzetta dello Sport concede il merito del dominio ma anche la colpa di non aver chiuso una partita che aveva preso per il collo. Se non vince una partita così, quando?

La Juve non batte la Roma

La Juve ha giocato molto bene, nonostante le tante assenze. E questa è una notizia. Anzi, forse una promessa di futuro. La punizione del vantaggio al 2’ è molto più che un episodio. Famelica la Juve, leggera, supponente o forse solamente spaventata la Roma. Da che calcio è calcio, si sa: gli dei guardano male chi domina e spreca. La Juventus rallenta e arretra, un po’ per stanchezza e un po’ per scelta . E anche perché i cambi di Allegri, vedi Zakaria, non lo aiutano. La forbice si chiude al 24’: corner di Pellegrini, assist in rovesciata di Dybala, testa di Abraham. E’ l’1-1 definitivo.