Di Maria ko, Allegri fa chiarezza su di lui!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta l’infortunio di Angel Di Maria ai microfoni di Dazn. Le sue parole riprese da Tuttojuve.

Intervista Allegri Di Maria

Il pelo nell’uovo è Di Maria. La contusione lo mette a rischio anche contro l’Udinese?

“Oggi si è allenato, sembra meglio. Angel è un giocatore straordinario, un giocatore che ha una qualità straordinaria, è normale che come tutti gli altri deve stare bene. Ora è tornato, stava bene, purtroppo ha preso questa botta, quindi speriamo di averlo a disposizione. Come sta procedendo bene Pogba, come stanno migliorando Vlahovic e Cuadrado. Abbiamo 5 mesi importanti da giocare e c’è bisogno di tutti”.