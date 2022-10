Torino, l’agente di Lazaro: “Convinti di battere la Juve”

Intervistato da Serie A News, queste le parole di Max Hagmayr, agente (tra gli altri) di Lazaro del Torino in vista del derby.

Intervista agente Lazaro Torino Juve

“Ho parlato con lui questa mattina. È pronto per il Derby di domani, ama giocare partite del genere, con tifosi così appassionati. Mi ha raccontato che hanno un buon presentimento, nel gruppo sono convinti di poter vincere contro la Juventus. Detto questo, Valentino e tutto il Toro sanno bene che dovranno fare attenzione alla reazione dei bianconeri. La Juventus resta un top team e il Torino sa che questo loro momento di flessione non può durare per sempre. Detto questo, sono fiduciosi di poter fare un grande risultato domani. Vogliono vincere il Derby”