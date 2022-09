Intervista Causio: “Juve penalizzata, vi spiego il perchè”

L’ex Juventus Franco Causio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Si parla della sconfitta contro il Paris Saint-Germain e dei motivi.

Intervista Causio Juve

«Dopo mezzora la Juve ha reagito, prima aveva preso due gol da un fenomeno e lì non puoi farci niente. Poi c’è stata una reazione e la squadra ha creato occasioni che non è riuscita a concretizzare. E’ strano vedere dei lati positivi in una sconfitta? Non dimentichiamo che la Juve era anche penalizzata da infortuni importanti. Chiesa lo vorrei sempre, Di Maria fa la differenza e Pogba era stato il colpo di mercato per far fare il salto di qualità a centrocampo. La sua assenza pesa, la Juve andrà valutata al completo»