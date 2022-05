“La Juve comprerà big”, un ex fa sognare i tifosi

L’ex calciatore irlandese della Juventus Liam Brady fa sognare i tifosi bianconeri in vista della prossima stagione.

Brady fa sognare i tifosi

Liam Brady ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove si festeggiano i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli.

Gli stadi di proprietà rimangono un problema.

“È sempre stato un problema in Italia, delle big ce l’ha solo la Juve”

La Juve è pronta a tornare a lotta per lo Scudetto?

“La Juve non credo che possa rimanere fuori dalla lotta, comprerà grandi giocatori penso e vedremo. Quest’anno ha iniziato male e non ha recuperato. Pogba? È il passato, non penso sia nella sua forma migliore”