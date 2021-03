Nuova maglia Juve 2020-2021 – E’ in vendita la maglia della Juve per la prossima stagione. Il club lo ha annunciato pochi minuti fa sui propri account social. Questo il comunicato del club bianconero: ​”Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione.

Tutto in un’unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas.

Nuova maglia Juve 2020-2021

La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all’arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, comunicando al tempo stesso l’inizio di una nuova era”

Insomma, maglia per lo più per le gare casalinghe e che vedremo spesso allo Juventus Stadium.

“Il colore oro poi, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L’eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica. L’innovazione, infine, con l’ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo. Tutto questo in un’unica maglia, ma non basta.

Nuova maglia Juve 2020-2021. C’è un altro valore che emerge prepotente sulla nuova divisa: il successo. E a rappresentarlo, c’è lo scudetto tricolore ancora una volta. La nona di fila. La nuova maglia Juventus 2020/21, è disponibile da oggi per l’acquisto, presso tutti gli store Juventus fisici e sullo Store Online ufficiale”.

Con ogni probabilità la maglia farà il suo esordio contro la Roma già sabato sera, nell’ultimo match di campionato della stagione.

fonte: ilbianconero.com

Seconda maglia Juventus 2020/2021

Nuova maglia Juve 2020-2021 – Blu indaco e dettagli luminosi color argento su jersey di poliestere riciclato che rispetta l’ambiente. Sono queste le caratteristiche che rendono speciale la nuova maglia Away del campionato 2020/2021.

Il modello dedicato ai tifosi, si ispira al capo indossato dai campioni durante le trasferte e si caratterizza per i bordi rifiniti con pennellate artistiche che richiamano l’arte contemporanea. Trattata con tecnologia AEROREADY che regola l’umidità e assicura un’ottima traspirazione.

Colore quasi insolito ma di seconde maglia a tinta blu già ne abbiamo viste in passato: si trattava però di un blu certamente dalle tonalità più accese. Di fatto quello attuale è molto più un colore matto.

Terza maglia Juve – In attesa che venga rivelata ufficialmente al pubblico e messa in commercio, si intravede sul web la nuova maglia.

Dal profilo Twitter @La_Bianconera arrivano le prime anticipazioni sulla terza casacca della Juventus per la stagione 2020/2021.

Nuova maglia Juve 2020-2021 – Sarà arancione e macchiata di nero e spunta anche la presenza del testimonial d’eccezione scelto per la presentazione. Si tratta del difensore olandese Matthijs De Ligt.

L’olandese attualmente è in fase di recupero dopo l’operazione alla spalla subita la scorsa settimana.

La maglia arancione va ad aggiungersi a quella tradizionale bianconera con inserti oro. Già utilizzata nel finale di stagione e a quella blu, che sarà la divisa da trasferta.

Questa è decisamente la sorpresa rispetto a canoni classici a cui siamo abituati. Colore insolito davvero, a tratti sperimentale. Tonalità accese e sfumature eccentriche.

La Juve vuole lanciare un messaggio: “riflettere lo spirito della squadra in campo attraverso un’espressione di vitalità”.

Francesca Venturini, la designer dell’Adidas che ha contribuito a progettare le maglie, ha parlato così al sito ufficiale: “Volevamo creare le tre divise della Juventus per la stagione 2020/21 attraverso la lente dell’arte. I modelli che abbiamo realizzato dimostrano come il mondo del design e dell’arte possono sposarsi. La Juve è un club sinonimo di innovazione ed è leader globale nel calcio, ci siamo quindi concentrati su come portare elementi unici in ciascuna divisa. Per la terza maglia utilizzando l’arancione per la prima volta nella storia del club”.

Maglia Juve Gucci

E poi c’è anche la maglia Juve Gucci