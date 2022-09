Squalifica Di Maria, la speranza Juve

È atteso per oggi il comunicato del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, sul 7° turno di Serie A. La Juventus è interessata, data l’espulsione di Angel Di Maria contro il Monza. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Squalifica Di Maria

È probabile che la gomitata a Izzo sia configurata come condotta violenta. Qui si parla di un minimo di tre giornate di squalifica, ma si citano «attenuanti e aggravanti» che potrebbero portare a una riduzione o a un aumento. La Juve spera che come attenuante sia considerato il fatto che l’argentino abbia chiesto scusa già nel dopopartita per il gesto e sia consapevole di aver sbagliato a reagire alla pressione fastidiosa di Izzo.