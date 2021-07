Bonucci attacca UEFA dopo Italia Inghilterra

Bonucci attacca UEFA – Leonardo Bonucci, a Notte Azzurra, analizza la vittoria degli Europei.

LA COPPA – “Ci abbiamo provata a proteggerla, è superstite”.

EMOZIONI – “Quel gol? E’ stato un gol importante, scusate la voce ma l’ho persa oggi pomeriggio. Autobus scoperto? Abbiamo solo cercato di farci regalare questo sogno e di regalarlo ai tifosi per strada. Ci hanno fermato e hanno voluto festeggiare. Abbiamo capito le motivazioni, ma abbiamo visto così tanta gente e la soluzione migliore era quella di regalargli questi momenti. Ringraziamo tutti quelli che erano in strada. Merito di tutti, questa coppa. Dal primo all’ultimo italiano, staff, giocatori. A Wembley qualcosa di unico e imparagonabili. Vincere così in casa loro, quando una finale dovrebbe essere con tifosi equi sugli spalti, è stato ancora più bello”.

CATTURARE L’ATTIMO – “Nel posto giusto al momento giusto, sono stato fortunato che la ribattuta è venuta verso di me e in quel momento ci abbiamo creduto. Quel centimetro che mancava iniziava a essere sempre meno”.

Bonucci attacca UEFA, le parole del vice capitano azzurro

PAOLO ROSSI – “Il ricordo e la dedica va a tutte le persone che ci hanno lasciato in quest’anno e mezzo. Tra i tanti campioni, un ricordo speciale va a Paolo, come per Davide Astori. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, grande uomo. Coppa anche per lui e per gli italiani che hanno sofferto e che hanno salutato dei parenti e degli amici stretti per questo virus così cattivo. Non voglio fare un paragone scontato, ma come ci siamo rialzati noi nel 2017, gli italiani lo sanno fare. E ci rialzeremo”.

PASTA ASCIUTTA – “Gli inglesi? Sì, troppa pasta asciutta per tutto. Pensavano di averla già portata a casa, e questo e a me all’altro vecchietto ci ha fatto aumentare cattiveria e voglia di vincere. Anche il primo gol? Un po’ una soddisfazione personale. Con Giorgio non siamo sempre stati così elogiati come meritiamo e come ci siamo meritati dimostrando in campo valore calcistico e umano. Questo gruppo è uno dei più giovani all’Europeo e ha vinto. Grosso merito a chi l’ha messo insieme, a chi c’è stato dentro dal primo giorno”.

DOPO LE TROFIE? – “Cos’abbiamo mangiato? La pasta asciutta…”.

bonucci-capitano-italia

fonte: ilbianconero.com