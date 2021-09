I tifosi della Juventus non possono che accogliere con piacere la grandissima parata su maggiore che ha permesso ai bianconeri di restare a galla ieri e non colare… al Picco, sia per il fatto ovvio di aver evitato un gol sanguinoso dallo Spezia ma anche perché rappresenta un riscatto importante per il portiere polacco, in cerca di “rinascita” dopo la primissima parte di campionato disastrosa.

Ma il match vinto a gran fatica in Liguria non può farci dimenticare che, oltre ad aver rivisto l’ottimo Szczesny che siamo abituati a conoscere, abbiamo anche visto un portiere che non appare del tutto esente da colpe sui due gol subiti. Anzi, salviamo il primo dove Gyasi ha pescato, tra bravura e fortuna, una traiettoria assurda.

Caso Szczesny, ecco cos’è successo a La Spezia

Ma sul secondo, quello del giovine Antiste, Tek ha partecipato al “birillismo” collettivo che ha coinvolto anche i centrali Bonucci e De Ligt, tutti sorpresi dall’improvvisa palla verticale degli avversari e dal rientro con destro a chiudere del ragazzo francese.

In fondo, la prestazione di Szczesny, che mostra un grandissimo intervento ma lascia ancora intravedere delle scorie da doversi ancora scrollare del tutto, va esattamente di pari passo col momento della squadra. Sicuramente forte, molto più forte della classifica attuale, ma che presenta ancora tanti problemi da superare. Problemi spesso e volentieri di lucidità e sicurezza, più che prettamente tecnici.

E dunque l’augurio è che Szczesny e la Juve, insieme, si mettano presto alle spalle l’avvio shock di stagione e tornino a percorrere i binari di solidità e qualità ben consoni.

szczesny-triste

fonte: ilbianconero.com