Dybala torna in campo – Spinge per tornare, per esserci e per riassaggiare il campo. Paulo Dybala si è allenato sempre nelle ultime settimane per poter rientrare il prima possibile ed essere a disposizione dei bianconeri in questo finale (importantissimo) di stagione.

Salvo imprevisti ci sarà nel derby, almeno tra i convocati per poter giocare qualche minuto. Il tutto mentre il mercato incombe, con la Juve che proverà in ogni modo a venderlo o a scambiarlo in maniera proficua, perché il tema rinnovo di contratto è in pausa e da settimane non viene toccato. Ecco perché il suo ritorno in campo è fondamentale.

Dybala torna in campo Juve, le ultimissime

IL MOMENTO – In questi giorni di lavoro part-time alla Continassa ha proseguito nel personale programma di recupero, ha lavorato senza accusare dolore e mira al rientro. Doveva star fuori 20 giorni, ma sono diventati oltre due mesi.

Vuole essere in panchina con il Toro e poi in campo tra Napoli e Genoa, per riprendersi definitivamente. Lui può essere il jolly di Pirlo per il finale di stagione, prima della resa dei conti con la Juve. Che arriverà, ma non subito…

fonte: ilbianconero.com