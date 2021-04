Intervista Higuain – Da quando Gonzalo Higuain ha lasciato la Juventus ed è andato all’Inter Miami di Beckham, si è integrato benissimo in squadra. Leader tecnico ma anche showman fuori dal campo, come dimostra il video di Matuidi che lo ritrae mentre canta la canzone “Despacito”.

Insomma, il Pipita si sente davvero bene: “Sono molto felice perché ho ottenuto ciò che volevo, ovvero uscire da quella bolla di pressione. La stampa parlava sempre di me, delle critiche dei tifosi, qui invece il calcio non è una priorità, ci sono altri sport che sopportano quelle pressioni”, racconta l’ex Juve a ‘La Nacion’.

Intervista Higuain, le parole dagli Stati Uniti

“Qui le persone per strada non ti giudicano perché hai sbagliato o segnato un gol. E lo stesso accade con la stampa. Quindi vivo con più tranquillità, quello che stavo cercando”, aggiunge.

“Né i media né i tifosi ti giudicano, se sei grasso, se sei magro, se sei calvo… Mi sono fatto crescere la barba lunga e sono diventato una notizia, ma nessuno parla di me di calcio. Prima facevano male le critiche, ora no. E da quando è arrivata mia figlia ho cambiato la mia sensibilità”.

“Se sono stato il calciatore che ha giocato di più con Messi e Cristiano Ronaldo, allora sono stato quello che li ha capiti di più. Capisci Cristiano Ronaldo e capisci Messi, il problema non è loro, il problema è tuo. Se sono stato io a giocare di più con loro, è perché li ho capiti entrambi perfettamente. Sapevo cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva, come si sentivano più a loro agio, come si sentivano più a disagio. Potevano contare su di me”.

