Juve Cesena amichevole, quando e dove si gioca

Juve Cesena amichevole – Sarà Juventus-Cesena la prima amichevole della nuova era Allegri. I bianconeri scenderanno in campo sabato 24 al Training Center della Continassa, calcio d’inizio alle ore 18.

IL COMUNICATO – “Il prossimo sarà un weekend a tinte bianconere, gustoso antipasto in vista della ripresa delle competizioni ufficiali. Sabato, infatti, è in programma la prima amichevole per la squadra di Massimiliano Allegri, mentre domenica scenderanno in campo le Juventus Women di Joe Montemurro. Avversario della Prima Squadra maschile, sabato 24 luglio alle 18:00, sarà il Cesena, che milita in Serie C”.

Juve Cesena amichevole, i dettagli

“L’evento si terrà al JTC e, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico, ma sarà possibile la presenza di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media. La gara sarà visibile su Juventus Tv a partire dalla mezzanotte di sabato. Per la squadra di Allegri sarà il primo impegno dopo l’inizio della preparazione, che prosegue in questi giorni per arrivare pronti al debutto in campionato, fissato il 22 agosto, alle 18:30, a Udine”.

Domenica toccherà poi alle Juventus Women, in campo a Vinovo, alle 18:30, contro le maltesi del Birkirkara. La gara si terrà a porte chiuse, con accesso all’evento per una rappresentanza dei media, e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Juventus TV. Per le ragazze bianconere sarà la prima assoluta assoluta agli ordini di Joe Montemurro, in vista della nuova stagione che inizierà il 18 agosto con la sfida di UWCL contro il Kamenica Sasa”.

fonte: ilbianconero.com