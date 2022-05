Chiellini e la frase che infiamma i tifosi Juve

Chiellini fa impazzire ancora una volta i tifosi della Juve. Dopo il suo addio il difensore storico della squadra bianconera ha voluto dare l’ennesimo gesto di legame per la sua ex squadra ed ex tifoseria, che probabilmente nel prossimo futuro saranno la squadra per cui lavorerà come dirigente.

Quella di oggi ne è stata l’ennesima dimostrazione, quando la maglia della sua ultima gara disputata contro la Fiorentina è stata inserita all’interno della Hall of Fame di tutte le glorie bianconere presenti al J Museum, consegnandola al presidente Paolo Garimberti.

Chiellini fa impazzire i tifosi Juve

Quello che però più ha fatto impazzire i sostenitori bianconeri è stata la dedica che Chiellini ha lasciato su questa maglia speciale, un messaggio scritto a mano da parte del Chiello che ancora una volta segna il legame inscindibile tra lui e i bianconeri.

Questo il testo del messaggio scritto a mano da Chiellini sul retro della stessa maglia: “Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda! Fino alla fine”.

L’ennesima dimostrazione di amore di un’icona di questo club, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno.