Sorpresa in casa Juve, a novembre arrivano Neymar e Gabriel Jesus!

Se a metà novembre doveste vedere Neymar o Gabriel Jesus vicino all’Allianz Stadium, la casa della Juventus. purtroppo non ci sarebbero dinamiche di mercato da approfondire. Ne parla il Corriere dello Sport.

Brasile in ritiro in casa Juventus?

In Brasile sono sicuri, sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo tra la Seleçao e il club bianconero per consentire alla formazione di Tite di svolgere il pre-ritiro allo Juventus Training Center prima di volare a Doha per il Mondiale. Sabato 12 e domenica 13 novembre si disputerà l’ultimo turno di campionato, poi la Juve potrà lasciare le chiavi della Continassa al Brasile: il programma temporaneo prevede il soggiorno a Torino da lunedì 14 a sabato 19 novembre, ancora da definire eventuali amichevoli in quei giorni.