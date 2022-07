Szczesny: “Sapete a cosa serviranno Di Maria e Pogba?”

Wojciech Szczesny, a Sports Scene, ha parlato così dal ritiro della Juve negli USA.

IL TOUR – “Mi sta piacendo molto, non l’avevamo fatto negli ultimi anni per colpa della pandemia. E’ un bel momento per il gruppo, per lavorare e divertirci insieme”.

AMICHEVOLE – “E’ un’amichevole ma è sempre bello giocare contro le squadre più forti. Barcellona e Real Madrid? Anche in questo momento è bello affrontare i migliori, ci servirà”.

I NUOVI – “I nuovi hanno portato tanta esperienza, eravamo una squadra comunque giovane. Pogba e Di Maria possono aiutare i giovani, hanno grande qualità e faranno bene in campo. Speriamo ci possano aiutare”.