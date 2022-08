UFFICIALE – Bonucci e Szczesny tornano ad allenarsi

“Squadra al lavoro anche questa mattina, a due giorni dalla sfida con la Roma, la seconda della stagione all’Allianz Stadium.

Una grande sfida, una grande classica, che i bianconeri affronteranno in casa sabato 27 agosto alle 18:30.

Il focus dell’allenamento di ieri è stato su esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso. Questa mattina, invece, il gruppo si è concentrato su esercitazioni per il possesso palla nello stretto e sulla finalizzazione e lo sviluppo della manovra contro il pressing avversario.

Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny hanno lavorato in gruppo”.

Questo il report ufficiale dall’allenamento odierno