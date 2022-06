Zambrotta avverte la Juve: “Ok Pogba, ma serve un altro acquisto!”

Zambrotta avverte la Juve – Gianluca Zambrotta, a DAZN, parla così del calendario e della situazione in casa Juve. Le sue dichiarazioni in merito al sorteggio del calendario avvenuto questa mattina a Milano, poi in merito al calciomercato e alla Juventus:

Zambrotta avverte la Juve su mercato e calendario

CALENDARIO – “E’ un bellissimo evento questo, il calcio italiano è ancora uno dei migliori campionati al mondo, è sempre una bellezza essere qui, aspettando con grande emozioni le partite”

MIGLIOR DIFESA – “L’Italia campione del mondo ha subito un gol, che poi è stato un autogol. Per il Milan ci sono state tante tappe verso lo scudetto, se l’è meritato tutto quest’anno”.

RITORNO POGBA – “Pogba? Dopo l’addio di Chiellini deve recuperare anche la difesa la Juventus. Per essere competitiva deve avere giocatori internazionali come Pogba per tornare a competere in Europa. Ce n’è bisogno”.