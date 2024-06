Calciomercato Juve, colpo brasiliano in attacco? La nuova idea

Sarà una Vecchia Signora a tinte verdeoro questa nuova guidata da Thiago Motta. E il calciomercato Juve potrebbe renderla ancor più brasiliana come il suo nuovo allenatore. Iniziando dalla permanenza di un pilastro, Gleison Bremer, che l’ex Bologna ha dichiarato subito incedibile al Dt Cristiano Giuntoli, più l’arrivo di un centrocampista carioca, Douglas Luiz in arrivo dall’Aston Villa in uno scambio in corso con Weston McKennie.

Calciomercato Juve, spunta Savinho per l’attacco

Ora spunta un terzo figlio del Brasile in questa nuova squadra bianconera: si tratta di Savinho come svela SportMediaset, giocatore del City Group e destinato verosimilmente al Manchester City ma in prestito al Girona nell’ultima stagione e potenzialmente in vendita seppur a un prezzo non banale per il 20enne: 35 milioni di euro. Una cifra alla portata tutto sommato e che la società potrebbe valutare di investire.

Come infatti riporta il portale dell’emittente, non è escluso che la Juventus bussi comunque alla porta per presentare una richiesta e provare a mettere le mani sull’esterno offensivo adatto per il 4-2-3-1 che sta prendendo forma. Indiscrezioni a proposito di un’ala che sembrerebbero confermare uno scenario inquietante per i tifosi juventini, ovvero che il futuro di Federico Chiesa si allontani da Torino purtroppo.